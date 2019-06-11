В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов

САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.

"По предварительным данным, в июне местными жителями в заброшенном здании, расположенном по улице 20 Лет ВЛКСМ, обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов граждан, а также копии договоров с банком, в которых указаны анкетные данные граждан, их домашние адреса, тем самым в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и по результатам проверки примут процессуальное решение, отметили в СК.

"Следователями будет выяснено, каким образом в нарушение установленных требований о порядке хранения и уничтожения документации данной категории копии паспортов и договоров попали в открытый доступ, кем и при каких обстоятельствах было совершено это деяние", - уточняется в сообщении.