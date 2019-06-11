В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов

САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
"По предварительным данным, в июне местными жителями в заброшенном здании, расположенном по улице 20 Лет ВЛКСМ, обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов граждан, а также копии договоров с банком, в которых указаны анкетные данные граждан, их домашние адреса, тем самым в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и по результатам проверки примут процессуальное решение, отметили в СК.
"Следователями будет выяснено, каким образом в нарушение установленных требований о порядке хранения и уничтожения документации данной категории копии паспортов и договоров попали в открытый доступ, кем и при каких обстоятельствах было совершено это деяние", - уточняется в сообщении.
Ранее местный портал Go64.ru сообщил, что три строительных мешка и одну картонную коробку с копиями документов нескольких сотен граждан, которые около 10 лет назад брали кредиты, журналисты обнаружили 5 июня во время посещения заброшенного исторического здания в Балаково. Большинство обнаруженных бумаг датированы 2008-2009 годами, среди них заявления-анкеты на получение кредитов и решения по кредитным заявкам, а к некоторым заявлениям приложены копии паспортов, трудовых книжек, справок о доходах.