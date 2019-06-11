В США прокомментировали введение новых санкций по Сирии

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США готовы работать с любыми властями Сирии по урегулированию в стране, но президент Башар Асад в этом не заинтересован, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

В ходе телефонного брифинга он напомнил, что США поддерживают резолюции СБ ООН по урегулированию в Сирии.

"Они (резолюции) говорят о конституции, свободных и честных выборах под контролем ООН, в том числе среди диаспоры, что приблизительно составляет половину населения, и, наконец, о правительстве, которое бы отвечало международным стандартам и покончило бы с кризисом, который мы наблюдаем с 2011 года", - сказал Джеффри.

"Мы хотим работать с любыми сирийскими властями ради этих целей. Но пока режим Асада проявляет мало интереса к этому, и это причина, по которой мы вводим санкции", - добавил он.