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РИА Новости
Война в Сирии

В США прокомментировали введение новых санкций по Сирии

Вчера, 21:57
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© AFP 2019 / Saul LoebСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
© AFP 2019 / Saul Loeb
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США готовы работать с любыми властями Сирии по урегулированию в стране, но президент Башар Асад в этом не заинтересован, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
В ходе телефонного брифинга он напомнил, что США поддерживают резолюции СБ ООН по урегулированию в Сирии.
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"Они (резолюции) говорят о конституции, свободных и честных выборах под контролем ООН, в том числе среди диаспоры, что приблизительно составляет половину населения, и, наконец, о правительстве, которое бы отвечало международным стандартам и покончило бы с кризисом, который мы наблюдаем с 2011 года", - сказал Джеффри.
"Мы хотим работать с любыми сирийскими властями ради этих целей. Но пока режим Асада проявляет мало интереса к этому, и это причина, по которой мы вводим санкции", - добавил он.
Вашингтон во вторник расширил санкции против Сирии. В список попали 13 юридических лиц из Сирии, Ливана и ОАЭ, а также три сирийских гражданина с одной фамилией.
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