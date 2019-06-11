Ливанский премьер сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию в стране

БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о личностях, пытающихся сорвать процесс стабилизации в стране.

"Есть личности, которые хотят сорвать урегулирование в стране любым путем и направить страну в бездну", - сказал Харири, выступая на пресс-конференции во вторник в Бейруте.

Харири заявил, что намерен продолжать дело своего отца, бывшего премьера страны Рафика Харири, в борьбе за свободу, честь и арабскую принадлежность Ливана.

"Я встречусь с президентом Ауном, которого считаю гарантией политического развития и сосуществования (конфессий) в Ливане", - добавил премьер.

Он также подчеркнул, что те, "кто считает позиции премьер-министра слабыми, узнает реальность в ближайшее время".