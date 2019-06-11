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РИА Новости

Ливанский премьер сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию в стране

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Саад Харири
Премьер-министр Ливана Саад Харири
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Ливана Саад Харири. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о личностях, пытающихся сорвать процесс стабилизации в стране.
"Есть личности, которые хотят сорвать урегулирование в стране любым путем и направить страну в бездну", - сказал Харири, выступая на пресс-конференции во вторник в Бейруте.
Харири заявил, что намерен продолжать дело своего отца, бывшего премьера страны Рафика Харири, в борьбе за свободу, честь и арабскую принадлежность Ливана.
"Я встречусь с президентом Ауном, которого считаю гарантией политического развития и сосуществования (конфессий) в Ливане", - добавил премьер.
Он также подчеркнул, что те, "кто считает позиции премьер-министра слабыми, узнает реальность в ближайшее время".
Говоря о сложном экономическом положении Ливана, Харири отметил необходимость принятия непростых решений, дабы не довести страну до такого кризисного положения, какое было в Греции.
Солдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото
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