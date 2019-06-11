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РИА Новости

На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод, сообщил источник

Вчера, 20:40
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КАИР, 11 июн - РИА Новости. Неизвестные боевики совершили взрыв на нефтепроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник из администрации провинции.
"Боевики взорвали трубопровод по транспортировке нефти на стыке города Радум на юго-востоке (провинции – ред.) Шабва, простирающийся от нефтяного сектора S2 в городе аль-Акла до сектора Ияз в районе Джардан к северу от (города – ред.) Атак, а от него до района ан-Намшия, который примыкает к нефтяному порту на побережье Аравийского моря", - сообщил источник.
Источник добавил, что местные силы безопасности предпринимают меры по преследованию боевиков, совершивших взрыв трубопровода.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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