МВД сняло обвинения с Голунова и закрыло дело

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Участие журналиста Ивана Голунова в попытке сбыта наркотиков не доказано, обвинения сняты, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

По его словам, о невиновности говорят биологические, криминалистические, дактилоскопические и генетические экспертизы.

Министр добавил, что Голунова сегодня же освободят из-под домашнего ареста.

Кроме того, Колокольцев попросил Владимира Путина уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотов наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя столичного УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Также от работы на время проверки правомерности действий отстранили полицейских, которые задерживали журналиста.

Освобождение журналиста прокомментировали в обеих палатах парламента. Так,спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общество должно получить ответы на вопросы, связанные с задержанием Голунова, поскольку ошибки следствия вызывают недоверие граждан к следственным органам. По ее словам, не ясно, чем являются эти ошибки "непрофессионализмом, головотяпством или провокацией".

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин отметил, что попытку беззакония пресекли активность гражданского общества и солидарность медиасообщества.

По его словам, общественное мнение переломило негативный тренд корпоративной солидарности правоохранительных органов.

"Что свидетельствует о возрастании процессов оздоровления общества, становлении гражданских институтов и повышении прозрачности органов государственной власти", - считает депутат.

"Важным итогом стало то, что государство не только признало, но и исправило ошибку, явно дискредитирующую представителей всех органов власти", - отметил Левин.