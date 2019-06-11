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РИА Новости

МВД сняло обвинения с Голунова и закрыло дело

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Участие журналиста Ивана Голунова в попытке сбыта наркотиков не доказано, обвинения сняты, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
По его словам, о невиновности говорят биологические, криминалистические, дактилоскопические и генетические экспертизы.
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Министр добавил, что Голунова сегодня же освободят из-под домашнего ареста.
Кроме того, Колокольцев попросил Владимира Путина уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотов наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя столичного УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Также от работы на время проверки правомерности действий отстранили полицейских, которые задерживали журналиста.
Освобождение журналиста прокомментировали в обеих палатах парламента. Так,спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общество должно получить ответы на вопросы, связанные с задержанием Голунова, поскольку ошибки следствия вызывают недоверие граждан к следственным органам. По ее словам, не ясно, чем являются эти ошибки "непрофессионализмом, головотяпством или провокацией".
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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Симоньян об освобождении Голунова: последний раз так радовалась во время ЧМ
В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин отметил, что попытку беззакония пресекли активность гражданского общества и солидарность медиасообщества.
По его словам, общественное мнение переломило негативный тренд корпоративной солидарности правоохранительных органов.
"Что свидетельствует о возрастании процессов оздоровления общества, становлении гражданских институтов и повышении прозрачности органов государственной власти", - считает депутат.
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Песков ответил на вопрос об изменении статьи о хранении наркотиков
"Важным итогом стало то, что государство не только признало, но и исправило ошибку, явно дискредитирующую представителей всех органов власти", - отметил Левин.
Он выразил надежду на то, что этот прецедент "вопиющего нарушения закона и принципов здравого смысла" получит оценку компетентных надзорных органов, а виновные – понесут заслуженное наказание.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссия
Популярные комментарии
Бремя моральной и материальной компенсаций должен нести не бюджет, а соответствующая вертикаль: начиная от виновных и заканчивая президентом. Поровну. И так каждый раз. Уверен, надоест очень быстро.
11 июня, 21:07
Panikoba Luravdaule
7150005
Ждем посадок не только исполнителей, но и заказчиков данного мероприятия.
11 июня, 21:06
SWR
6150002
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