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РИА Новости
Ростовская область

Ростовские ветераны смогут оформить в собственность арендованные участки

Вчера, 20:20
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Ветераны боевых действий смогут бесплатно оформить в собственность арендованные в Ростовской области садовые и огородные участки, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Соответствующие поправки в областной закон "О регулировании земельных отношений в Ростовской области" были приняты на заседании регионального парламента во вторник.
По словам Ищенко, до 2005 года ряду категорий ветеранов боевых действий предоставлялось право на бесплатное получение земельных участков для ведения садоводства. Затем эта норма была отменена, но при этом остались ветераны, которые такой возможностью не успели воспользоваться.
С 1 января текущего года федеральный закон установил право субъектов самим определять категории граждан, которые могут однократно бесплатно приобрести такие участки в собственность.
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"Сегодня мы приняли такое решение – те ветераны боевых действий, которые уже получили в пользование земельные участки под сад и огород, могут бесплатно их приватизировать в том случае, если они находятся у них в аренде", - сказал Ищенко, добавив, что таким образом будет исправлена социальная несправедливость.
Он уточнил, что этой льготой можно будет воспользоваться в заявительном характере. "Потенциально ее могут получить у нас от 600 до 1000 человек", - сказал председатель областного заксобрания.
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