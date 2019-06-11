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РИА Новости

В СПЧ поддержали ходатайство Колокольцева об отставках в полиции

Вчера, 20:09
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов считает решение главы МВД РФ Владимира Колокольцева ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении от должности двух генералов столичной полиции единственно правильным шагом в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова, которого заподозрили якобы в причастности к сбыту наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
"Я думаю, это единственно правильный вариант был. И решение Колокольцева правильное и мужественное на самом деле. Он взял ответственность на себя и это достаточно серьезный шаг, тем самым он признал минимум некачественную работу своих подчиненных, это минимальная оценка", - сказал РИА Новости Кабанов.
По его словам, возможно, в ведомстве, могут последовать проверки на предмет правонарушения и нарушения дисциплины.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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Дело журналиста Ивана ГолуноваКирилл КабановВладимир КолокольцевРоссияПроисшествия
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