В Подмосковье начали работать вертолеты экстренной скорой помощи

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Московской области заступили на дежурство вертолеты экстренной скорой помощи. Новый транспорт оснащен необходимым реанимационным оборудованием. Максимальное время ожидания вызова в области составит 45 минут. Об этом сообщил телеканал В Московской области заступили на дежурство вертолеты экстренной скорой помощи. Новый транспорт оснащен необходимым реанимационным оборудованием. Максимальное время ожидания вызова в области составит 45 минут. Об этом сообщил телеканал "360"

Вертолет будет перевозить больных. В какой бы точке Московской области ни находился человек, его заберут и доставят к врачам. При критическом состоянии медики проведут реанимационные мероприятия прямо на борту. Для этого в вертолете есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких и другое экстренное оборудование. Медицинская бригада состоит из фельдшера и врача.

По словам анестезиолога-реаниматолога Алексея Демченко, вертолет фактически является реанимационной палатой в воздухе, которая оснащена всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе для реанимационных действий. Решение о вызове вертолета принимает медбригада на земле. Пациенты ничего не должны за это платить – расходы на транспортировку берет на себя государство.