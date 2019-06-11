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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье начали работать вертолеты экстренной скорой помощи

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоСотрудники медицинской службы с пациентом на борту санитарного вертолета
Сотрудники медицинской службы с пациентом на борту санитарного вертолета
© РИА Новости / Александр Полегенько
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Московской области заступили на дежурство вертолеты экстренной скорой помощи. Новый транспорт оснащен необходимым реанимационным оборудованием. Максимальное время ожидания вызова в области составит 45 минут. Об этом сообщил телеканал "360".
Вертолет будет перевозить больных. В какой бы точке Московской области ни находился человек, его заберут и доставят к врачам. При критическом состоянии медики проведут реанимационные мероприятия прямо на борту. Для этого в вертолете есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких и другое экстренное оборудование. Медицинская бригада состоит из фельдшера и врача.
По словам анестезиолога-реаниматолога Алексея Демченко, вертолет фактически является реанимационной палатой в воздухе, которая оснащена всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе для реанимационных действий. Решение о вызове вертолета принимает медбригада на земле. Пациенты ничего не должны за это платить – расходы на транспортировку берет на себя государство.
"При поступлении заявки мы ее обрабатываем, экипаж и медперсонал идут на борт и в кратчайшие сроки выполняют задачи по Московской области", – отметил старший диспетчер Борис Гринчак.
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