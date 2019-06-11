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РИА Новости
Туризм

В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших туристов

Вчера, 19:59
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© Fotolia / Diana ValujevaАланья, Турция
Аланья, Турция
© Fotolia / Diana Valujeva
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские дипломаты работают над оформлением документов для репатриации супружеской пары из России, погибшей в ДТП в районе турецкой Аланьи, сообщило генкосульство РФ в Анталье.
Ранее представитель генконсульства рассказал РИА Новости, что автомобиль сбил насмерть двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. Виновник ДТП находится под стражей. Собеседник агентства отмечал, что погибшие приехали на отдых в Турцию с пятнадцатилетней дочерью.
Генконсульство в сообщении в Facebook уточнило, что речь идет о супружеской паре Андрее и Анне Балакиных.
"В связи с инцидентом проводится расследование. Генконсульство в координации с местными властями предпринимает все меры для оформления документов, необходимых для репатриации тел погибших на родину. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
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