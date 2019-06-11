В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших туристов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские дипломаты работают над оформлением документов для репатриации супружеской пары из России, погибшей в ДТП в районе турецкой Аланьи, сообщило генкосульство РФ в Анталье.

Ранее представитель генконсульства рассказал РИА Новости, что автомобиль сбил насмерть двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. Виновник ДТП находится под стражей. Собеседник агентства отмечал, что погибшие приехали на отдых в Турцию с пятнадцатилетней дочерью.

Генконсульство в сообщении в Facebook уточнило, что речь идет о супружеской паре Андрее и Анне Балакиных.