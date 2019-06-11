Кудрин призвал реформировать 228 статью УК после дела Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин приветствовал закрытие дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова и отметил, что считает нужным реформу 228 статьи Уголовного кодекса.

"Приветствую закрытие дела Голунова - хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 тысяч человек. Нужна серьёзная реформа 228 статьи УК", - написал Кудрин на своей странице в Twitter

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.