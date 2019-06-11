В подмосковной Кашире из аварийного жилья расселят 278 человек

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Порядка 4,5 тысячи квадратных метров аварийных жилых помещений, в которых проживают 278 человек, расселят в 2019 году в городском округе Кашира, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

"В целом в рамках реализации нацпроекта в муниципалитете в этом году планируют расселить 4,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.

Ранее сообщалось, что Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский городские округа стали лидерами в Московской области по количеству расселяемого аварийного жилья в 2019 году в рамках государственной программы. Всего более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года.