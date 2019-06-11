Проекты "Фортума" и структуры En+ победили на конкурсе "зеленой" энергетики

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Фортум" на конкурсе проектов по строительству электростанций на основе возобновляемых источников энергии выиграл по солнечной генерации 5,6 МВт, структура En+ по гидрогенерации забрала 8,1 МВт, "Энел Россия" по ветру - 71,25 МВт, говорится в сообщении "НП "Совет рынка"

"По результатам отбора проектов ВИЭ 2019 года совокупно отобрано три проекта на 84,95 МВт мощности, а именно по солнечной генерации - проект ПАО "Фортум" с заявленной уставленной мощностью 5,6 МВт, по ветровой генерации – проект ПАО "Энел Россия" с установленной мощностью 71,25 МВт и по гидрогенерации – проект ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" с установленной мощностью 8,1 МВт", - говорится в сообщении.

По ветровой генерации планировалось отобрать 78,1 МВт с вводом в 2023 - 2024 годах, но было отобрано лишь 71,25 МВт на 2024 год. При этом заявки превышали квоту в восемь раз. По солнечной генерации бал отобрана вся квота на 5,6 МВт с вводом в 2022 году. Что касается гидрогенерации мощностью менее 25 МВт, то из общей квоты в объеме 229,8 МВт было подано лишь на 8,1 МВт с вводом в 2022 году.

Так, по ветровой генерации доля отобранного объема мощности по отношению к плановому составил 91%. По солнечной генерации был отобран весь плановый объем. Что касается гидроэнергетики, доля отобранного объема по отношению к плановому составила 4% - 8,1 МВт на общую квоту в 2020-2024 годах 229,8 МВт.