Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T18:49Z
https://ria.ru/20190611/1555497076.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пожар на Кегострове в Архангельской области локализовали

Вчера, 18:49
913
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Пожар на Кегострове в Архангельской области, где горели шесть жилых домов частного сектора, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
"В 18.05 пожар локализован", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что огнем значительно повреждены шесть домов, часть из которых не подлежит восстановлению. Погиб один человек.
Сообщение о возгорании на острове Кего в Архангельской области поступило около 14.40 во вторник. Площадь пожара составила около 850 квадратных метров, тушение осложнялось сильным ветром и тем, что добраться до острова пожарным было проблематично из-за закрытого судоходства.
Власти Архангельска сообщили, что для погорельцев организованы пункты временного размещения в учебных заведениях, люди обеспечены всем необходимым.
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
Вчера, 13:54
В махачкалинском порту полностью потушили пожар на танкере
000102
Обсудить 0
МЧСАрхангельская областьПроисшествия
Рекомендуем
При пожаре на Кегострове в Архангельской области обнаружили погибшего
РИА
Новости
На Кегострове в Архангельской области загорелись частные дома
В Петербурге на предприятии по производству полимерных труб возник пожар
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
Следствие установит обстоятельства задержания Голунова
Лента
новостей
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Москалькова прокомментировала освобождение Голунова
Испарение атмосферы планеты HD 189733b под действием сверхмощной вспышки на звезде
Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-"убийцы"
Кадр из фильма Большая поэзия, режиссер Александр Лунгин
Александр Лунгин представил фильм "Большая поэзия" на "Кинотавре"
В Москве проверяют данные о смерти мужчины около больницы
Аланья, Турция
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших туристов
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали оправдание Голунова
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
На Ставрополье мужчина умер от лихорадки после укуса клеща
Пожар в ТЦ Фатай в городе Щекино
В Тульской области две женщины оказались запертыми в ТЦ, где горела крыша
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов призвал "холить и лелеять" российских бизнесменов
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
В Совфеде рассчитывают на разъяснение вопросов по делу Голунова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
Лента новостейМолния