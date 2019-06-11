Пожар на Кегострове в Архангельской области локализовали

МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Пожар на Кегострове в Архангельской области, где горели шесть жилых домов частного сектора, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

"В 18.05 пожар локализован", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что огнем значительно повреждены шесть домов, часть из которых не подлежит восстановлению. Погиб один человек.

Сообщение о возгорании на острове Кего в Архангельской области поступило около 14.40 во вторник. Площадь пожара составила около 850 квадратных метров, тушение осложнялось сильным ветром и тем, что добраться до острова пожарным было проблематично из-за закрытого судоходства.