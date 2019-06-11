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РИА Новости

Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.
На ролике видно, что сотрудники больницы просят его приподняться, но Алибасов не совсем понимает, что ему говорят.
Алибасова госпитализировали в Институт имени Склифосовского после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб, приняв ее за сок. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей и ввели его в медикаментозный сон. Инцидент произошел 4 июня – за два дня до 72-летия артиста.
По словам его сына, один из ожогов зарастает неправильно. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.
Бари Алибасов
8 июня, 16:58
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
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Бари АлибасовМосква
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