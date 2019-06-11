Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

На ролике видно, что сотрудники больницы просят его приподняться, но Алибасов не совсем понимает, что ему говорят.

Алибасова госпитализировали в Институт имени Склифосовского после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб, приняв ее за сок. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей и ввели его в медикаментозный сон. Инцидент произошел 4 июня – за два дня до 72-летия артиста.