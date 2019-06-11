При пожаре на Кегострове в Архангельской области обнаружили погибшего

МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Площадь пожара в частном секторе в Архангельской области достигла 700 квадратных метров, загорелся шестой по счету дом, в здании, где произошло возгорание, обнаружен погибший, сообщается на сайте регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на Кегострове в Архангельской области поступило около 14.40 во вторник. К 16.00 два дома были полностью уничтожены огнем, еще три горели. Тогда же на остров при помощи катера архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России БЛ-820 переправились восемь пожарных с оборудованием.

В 16.30 пожарные уточнили, что возгорание произошло в микрорайоне Новая деревня на улице Тимуровской. "Общая площадь пожара составляет порядка 700 квадратных метров, дополнительно в ближайшее время будет доставлено 16 человек и мотопомпы катерами ААКАСЦ", - говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что на месте возгорания обнаружен погибший - хозяин дома, с которого начался пожар. В районе борьбы с огнем наблюдается шквалистый ветер, около 16.40 стало известно о возгорании шестого по счету дома. "В 17.20 объявлен сбор личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона Архангельска и аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Архангельской области. В администрации Архангельска созвана комиссия по ЧС и пожарной безопасности", - уточнили в ведомстве.