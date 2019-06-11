Следствие установит обстоятельства задержания Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет России проверит все обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, после чего решит вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствие установит все обстоятельства, связанные с его (Голунова) задержанием по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - сказала она.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.