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РИА Новости

Городские службы Москвы 12 июня будут работать в усиленном режиме

Вчера, 18:30
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все службы столицы в День России перейдут на особый, усиленный режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В Москве 12 июня под особый контроль будет взята работа всех систем жизнеобеспечения города. На круглосуточное дежурство переведены более 800 аварийно-восстановительных бригад", - рассказал Бирюков.
Он заявил, что ко Дню России Москву украсили 650 праздничных плакатов, выполненных в едином фирменном стиле. Их разместили на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. На 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на улице Новый Арбат и Центрального телеграфа будут транслироваться праздничные видеоролики.
"На домах-книжках Нового Арбата с 21:37 11 и 12 июня будет включена архитектурно-художественная подсветка с поздравительным видеороликом", - отметил Бирюков.
Он добавил, что декоративными флагами украшены Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Большой Каменный, Бородинский мосты, а также празднично оформлен фасад здания Государственной Думы РФ на Охотном ряду.
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День РоссииПетр БирюковМоскваРоссияОбщество
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