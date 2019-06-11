Городские службы Москвы 12 июня будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все службы столицы в День России перейдут на особый, усиленный режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В Москве 12 июня под особый контроль будет взята работа всех систем жизнеобеспечения города. На круглосуточное дежурство переведены более 800 аварийно-восстановительных бригад", - рассказал Бирюков.

Он заявил, что ко Дню России Москву украсили 650 праздничных плакатов, выполненных в едином фирменном стиле. Их разместили на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. На 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на улице Новый Арбат и Центрального телеграфа будут транслироваться праздничные видеоролики.

"На домах-книжках Нового Арбата с 21:37 11 и 12 июня будет включена архитектурно-художественная подсветка с поздравительным видеороликом", - отметил Бирюков.