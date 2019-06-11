Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T18:27Z
https://ria.ru/20190611/1555496503.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155526/94/1555269414_0:162:2519:1579_1036x0_80_0_0_0810d774408a010047d21a117882a63f.jpg
РИА Новости
Культура

Сын Алибасова рассказал, когда продюсер может полностью прийти в сознание

Вчера, 18:27
2018
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сознание должно вернуться к Бари Алибасову уже завтра, у него хорошее настроение после пробуждения от медикаментозного сна, сообщил журналистам во вторник сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.
"Папа проснулся, сейчас ведет себя как пятилетний ребенок, никого не узнает... К завтрашнему дню должен быть взрослым, адекватным. На данный момент он в прекрасном настроении", - сказал Алибасов-младший.
Он отметил, что с желудком Алибасова все хорошо, как и с дыхательными путями.
Бари Алибасов в своей квартире
Вчера, 12:45
Появилось фото пришедшего в сознание Бари Алибасова
600120
Обсудить 0
КультураБари АлибасовМоскваОбщество
Рекомендуем
Бари Алибасов в своей квартире
Врачи оценили состояние Алибасова после выхода из искусственной комы
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Появилось фото пришедшего в сознание Бари Алибасова
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Лента
новостей
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
Продюсер Андрей Разин
Разин рассказал, как проник к Алибасову "через подвалы"
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов будет находиться под постоянным наблюдением врачей, сообщил сын
В Москве проверяют данные о смерти мужчины около больницы
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали оправдание Голунова
Бари Алибасов
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из искусственной комы
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
Следствие установит обстоятельства задержания Голунова
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
Мик Джаггер впервые рассказал о состоянии здоровья после операции на сердце
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
Лента новостейМолния