Сын Алибасова рассказал, когда продюсер может полностью прийти в сознание

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сознание должно вернуться к Бари Алибасову уже завтра, у него хорошее настроение после пробуждения от медикаментозного сна, сообщил журналистам во вторник сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.