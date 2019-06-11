Силуанов уверен в объективном исходе дела Калви

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны, и его исход будет объективным, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на Примаковских чтениях.

"Я вам говорю, что следствие, суд разберется с этим. Это незаурядный вопрос, это незаурядные следственные действия. Оно под контролем у руководства страны. Я уверен, что это будет сделано объективно. В конечном счете суд поставит точку. Но еще раз говорю, не надо здесь фетишизировать этот вопрос", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о деле Калви.

По словам Силуанова, есть "определенная усталость от этого вопроса". "Почему? Потому что начинают говорить: "Ты поддержал Калви или не поддержал? Ты за Калви или против Калви?". И начинается: "А когда ты поддержал? Сразу или через месяц?" Здесь не надо нагнетать ситуацию вокруг этого события", - продолжил он.

"Мы же говорим о том, что у нас должно быть правовое государство. Не должно быть, а оно есть. Так же, как в других странах. Почему если сажают российского бизнесмена за то, что он нарушил закон, мы все молчим, а иностранца, если ведутся следственные действия, - мы начинаем такую бурю эмоций?", - отметил Силуанов.

По его словам, такие же ситуации происходят в других странах. "И во Франции тоже, и в Соединенных Штатах. Смотрите, сколько иностранных бизнесменов находится за решеткой. По сто лет им дают и более. Никто не устраивает дебаты", - добавил он.

"Дело не в климате. Дело в том, что если ты выполняешь наше законодательство, ты работаешь спокойно. Если есть риск того, что человек не выполняет, не в ладах с законом... Да, сейчас проводятся следственные действия в отношении этого иностранного предпринимателя. Да, конечно, нам неприятно, мне это неприятно, я очень болезненно к этому отношусь. Знаю, вы абсолютно правильно говорите, что это удар по инвестиционному климату. Но по климату такому, что надо же объяснять, что если человек нарушил закон, он должен понести наказание", - сказал первый вице-премьер.