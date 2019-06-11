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РИА Новости

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с закредитованных граждан

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости/Прайм. Банк России намерен ограничить банки во взимании просроченной задолженности с заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превысит определенный лимит, говорится в "дорожной карте" ЦБ по совершенствованию расчета ПДН и по организации регулирования деятельности финансовых организаций.
Банк России во вторник сообщил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. Так, в регулирование вводится показатель долговой нагрузки и с 1 октября планируется установление надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита.
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"Установление предельного размера ПДН, при превышении которого истребование просроченной задолженности кредитором будет ограничено", - говорится в плане мероприятий.
Реализация плана запланирована на второй квартал 2020 года для снижения уровня закредитованности физлиц, говорится в плане мероприятий.
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