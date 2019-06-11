ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с закредитованных граждан

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости/Прайм. Банк России намерен ограничить банки во взимании просроченной задолженности с заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превысит определенный лимит, говорится в "дорожной карте" ЦБ по совершенствованию расчета ПДН и по организации регулирования деятельности финансовых организаций.

Банк России во вторник сообщил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. Так, в регулирование вводится показатель долговой нагрузки и с 1 октября планируется установление надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита.

"Установление предельного размера ПДН, при превышении которого истребование просроченной задолженности кредитором будет ограничено", - говорится в плане мероприятий.