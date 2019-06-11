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РИА Новости

ЦБ вводит допмеры по ограничению долговой нагрузки в потребкредитовании

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Банк России вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании: в регулирование вводится показатель долговой нагрузки и с 1 октября планируется установление надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК), говорится в сообщении регулятора.
"В целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки и планирует с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и ПСК", - сказано в сообщении.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
6 июня, 11:09
В ЦБ объяснили высокую закредитованность населения в России
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.
В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования - его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, заявил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
6 июня, 12:28
Кудрин предостерег от неумеренного роста потребительского кредитования
Позднее помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил РИА Новости, что бурный рост потребительского кредитования в России таит в себе три опасности для экономики: вытесняется или ограничивается инвестиционное кредитование, нагрузка на доходы населения пусть и не запредельная, но достаточно высокая, стимулируется рост импорта. По его оценке, угроза рецессии в экономике России из-за бурного роста потребкредитования пока минимальна, но нужно потихонечку его "закручивать".
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