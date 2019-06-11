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РИА Новости

Потребкредитование растет за счет уже закредитованных россиян, заявили в ЦБ

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Данные опроса банков показывают, что расширение потребительского кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
По данным регулятора, в последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился. Коэффициент обслуживания долга на 1 апреля 2019 года составил 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 процентного пункта.
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Кудрин предостерег от неумеренного роста потребительского кредитования
"Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет: в первом квартале 2019 года доля выданных кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения", - отметили в Банке России.
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
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В ЦБ объяснили высокую закредитованность населения в России
В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования - его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, заявил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.
Позднее помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил РИА Новости, что бурный рост потребительского кредитования в России таит в себе три опасности для экономики: вытесняется или ограничивается инвестиционное кредитование, нагрузка на доходы населения пусть и не запредельная, но достаточно высокая, стимулируется рост импорта.
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