Потребкредитование растет за счет уже закредитованных россиян, заявили в ЦБ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Данные опроса банков показывают, что расширение потребительского кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

По данным регулятора, в последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился. Коэффициент обслуживания долга на 1 апреля 2019 года составил 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 процентного пункта.

"Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет: в первом квартале 2019 года доля выданных кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения", - отметили в Банке России.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования - его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, заявил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.