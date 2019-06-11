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РИА Новости

В Чувашии два человека погибли в ДТП с автомобилем и телегой с лошадью

Вчера, 17:40
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Автомобиль врезался в телегу с лошадью в Чувашии, двое ехавших на повозке погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в понедельник в 19.35 на 71 километре автодороги "Цивильск-Ульяновск" в Комсомольском районе Чувашии.
"Водитель ВАЗа столкнулся с гужевой повозкой, выехавшей на перекресток. По предварительным данным, телега не уступила дорогу автомобилю. В результате аварии пожилой мужчина, управлявший повозкой, и его пассажир погибли", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что водитель автомобиля также был доставлен в больницу с травмами. Возбуждено уголовное дело.
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