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РИА Новости

Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине. Архивное фото
БАКУ, 11 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, выразил уверенность в развитии и укреплении отношений.
"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России. Азербайджан и Россию связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества. Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства. Взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение", - сообщила пресс-служба Алиева.
Он выразил уверенность, что "всестороннее и многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Россией и впредь будет поступательно развиваться и крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе".
"Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем россиянам – мира и благополучия", - говорится в поздравительном письме.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 июня 2016
26 апреля, 00:07
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
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Ильхам АлиевВладимир ПутинРоссияАзербайджанВ мире
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