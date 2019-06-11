Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине

БАКУ, 11 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, выразил уверенность в развитии и укреплении отношений.

"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России. Азербайджан и Россию связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества. Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства. Взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение", - сообщила пресс-служба Алиева.

Он выразил уверенность, что "всестороннее и многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Россией и впредь будет поступательно развиваться и крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе".