Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России

БАКУ, 11 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, выразил уверенность в развитии и укреплении отношений.
"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России. Азербайджан и Россию связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества. Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства. Взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение", - сообщила пресс-служба Алиева.
Он выразил уверенность, что "всестороннее и многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Россией и впредь будет поступательно развиваться и крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе".
"Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем россиянам – мира и благополучия", - говорится в поздравительном письме.
26 апреля, 00:07Межгосударственные отношения России и Азербайджана