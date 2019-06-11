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РИА Новости

Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией

Вчера, 17:17
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Польский историк Анджей Новак рассказал новостному порталу wPolityce, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "на самом деле, неизбежен".
"На протяжении веков Россия была — мягко говоря — нашим очень обременяющим соседом и очень сложным соперником. Нелегко переступить через геополитические обстоятельства", — считает он.
По его мнению, чтобы избежать столкновения, двум "давним соперникам" необходимо отбросить борьбу за место под солнцем и найти точки соприкосновения. Так, он напоминает, что оба народа крестили почти одновременно: на Руси это произошло через 22 года после того, как такое решение в Польше принял князь Мешко.
"По этой причине мы не можем терять надежду на то, <…> что горизонт геополитического конфликта не выступает в роли окончательного приговора в плане отношений между россиянами и поляками", — заключил он.
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Польские амбиции. Кого Европа пригрела на груди
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ПольшаРоссия
Популярные комментарии
Жаль, что на протяжение веков польская шляхта, возомнившая о своём "величии", так и не поняла, что Россия ей не по зубам и что для того, чтобы избежать очередного раздела Речи Посполитой, Россию не надо чепать и раздражать.
11 июня, 17:29
Владимир Белогорский
4100100
Почему поляки думают , что Россия будет с ними воевать ?))₽
11 июня, 17:25
A1Alenka 1992
1300000
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