Названы лучшие сериалы полугодия

В перечень попали "Притворство" (The Act), "Барри" (Barry), "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном" (I Think You Should Leave with Tim Robinson), второй сезон сериала "Дрянь" (Fleabag) и "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon).

Также в список попали "Двое других" (The Other Two), PEN15 "Рами" (Ramy), "Матрешка" (Russian Doll), "Городские истории" (Tales of the City), "Тука и Берти" (Tuca & Bertie), "Когда они нас увидят" (When They See Us) и два мини-сериала: "Особенный" (Social) и "Положение в стране" (State of the Union).