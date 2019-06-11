Бывший глава российских ВДВ рассказал о подготовке марш-броска на Приштину

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак рассказал в интервью Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак рассказал в интервью RT , как готовился и проходил марш-бросок батальона российских десантников из Боснии и Герцеговины в Косово в июне 1999 года.

По словам генерал-полковника, указание подготовить подразделение он получил от начальника Генштаба генерала армии Анатолия Квашнина еще в начале мая. Главной целью операции был аэродром Слатина, поскольку он единственный в крае располагал взлетно-посадочной полосой длиной 2500 метров, способной принимать любые самолеты, включая транспортники и бомбардировщики.

Он добавил, что тогда западные государства пытались исключить Россию из урегулирования международных проблем.

"Американцы, англичане, французы, немцы и итальянцы решили исключить участие России в миротворческой операции на территории бывшего автономного края Косово. Видимо, в окружении Ельцина нашлись люди, которые посоветовали президенту стукнуть кулаком, напомнить миру, что в пороховницах у русских еще есть порох", — заявил Шпак.

Он также отметил высокую подготовку российских бойцов, участвовавших в операции.

"Российских десантников не надо готовить к бою: они готовы к нему всегда. Солдаты и офицеры в миротворческой бригаде были как на подбор", — сказал он.

При этом он добавил, что руководство операции не располагало резервным планом на случай, если что-то пойдет не так.

"Наши десантники шли на Приштину победить или умереть. Но у российского военного командования и лично у меня самого была твердая уверенность: вооруженного ответа на ошеломительную наглость русских от НАТО не последует. Они, может быть, и хорошие солдаты — американцы, англичане, французы, немцы. Но таких бойцовских качеств, как у нас, у них нет", — заявил он.

После того как российские десантники заняли аэропорт, НАТО предприняло несколько попыток вытеснить их оттуда. Более того, комнадующий силами альянса в Европе распорядился нанести удар по россиянам, но английский генерал Майкл Джексон отказался выполнять приказ, заявив, что не хочет стать виновником начала третьей мировой.