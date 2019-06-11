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РИА Новости

Московские власти обратятся в прокуратуру из-за акции в поддержку Голунова

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Москвы пообещали не допустить нарушения порядка в связи с проведением несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня и обратиться в прокуратуру, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник сообщил РИА Новости, что в департамент не поступало уведомлений о проведении марша за свободу журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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"В Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы организаторы несанкционированного шествия официально не обращались. Им было предложено детально обсудить вопросы безопасности и обеспечения общественного порядка. От предложений о встрече организаторы отказались. Вместо этого был предложен формат дискуссии на одном из кабельных телеканалов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что подобное шествие по центру города может создать дискомфорт для жителей и гостей столицы, которые будут праздновать День России, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности.
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Также отмечается, что в празднованиях Дня России ожидается участие большого количества отдыхающих москвичей и туристов.
"Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике. Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - отметили в департаменте.
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В департаменте также добавили, что планируется обратиться в прокуратуру города.
"Данные обстоятельства вынуждают нас обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к гражданам, призывающим к участию в несанкционированном мероприятии", - рассказали в департаменте.
Голунов, которого МВД проверяет на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", находится под домашним арестом.
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