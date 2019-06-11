С начала года порядка 550 многодетных тюменских семей получили землю

ТЮМЕНЬ, 11 июн – РИА Новости. Около 550 многодетных семей, проживающих в Тюменской области, бесплатно получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с начала 2019 года, из них 70 семей – в мае, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Всего с 2011 года в Тюменской области приняты на учет 13 405 многодетных семей, нуждающихся в предоставлении участка, из них почти 8 тысяч семей уже получили участки общей площадью 846 гектаров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за время действия меры господдержки приняты более 2,6 тысячи положительных решений о предоставлении земельных участков семьям в Тюмени, 1,5 тысячи – в Тюменском районе, более 1,1 тысячи – в Тобольске.