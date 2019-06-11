Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:32Z
https://ria.ru/20190611/1555491665.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР восстановили электроснабжение семи сел

Вчера, 16:32
132
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Электроснабжение семи сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, нарушенное в результате обстрела со стороны украинских силовиков, восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в министерстве сообщили, что обстрел произошел в понедельник вечером, семь сел на юге республики остались без света.
Здание Администрации президента Украины
10 июня, 23:17
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
"Аварийные бригады завершили ремонтные работы в Новоазовском районе после обстрелов вооруженными формированиями Украины. Напряжение подано во все семь сел Новоазовского района", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.
600000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пирс в Крыму. Архивное фото
В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Ханое, Вьетнам
В США допустили возможность третьей встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг
Ракетный корабль "Великий Устюг" пополнит группировку в Средиземном море
СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
Лента
новостей
В ДНР передали материалы об обстрелах со стороны силовиков в прокуратуру
У берегов Крыма обнаружили донную магнитную мину весом в тонну
Спасатель в Коми в свой выходной спас детей от устроенного ими пожара
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Мальтийские военные спасли 97 мигрантов в Средиземном море
Суд в ЛНР приговорил местного жителя к 12 годам тюрьмы за шпионаж
Число госпитализированных с отравлением на свадьбе во Львове возросло до 40
В ДНР завели дела в отношении пяти украинских командиров
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский в ближайшее время внесет в Раду кандидатуры глав Минобороны и СБУ
В полиции заявили, что проверка не отразилась на работе "Областной газеты"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, заявил Ушаков
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
В Демпартии Молдавии прокомментировали заявление о письме Плахотнюка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41В Гонконге тысячи людей протестуют против поправок к закону об экстрадиции
04:39Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
Лента новостейМолния