Ракетный корабль "Великий Устюг" пополнит группировку в Средиземном море

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Великий Устюг" пополнит группировку кораблей ВМФ в Средиземном море, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан II ранга Алексей Рулёв.

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня МРК войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", - сказал Рулёв.

По его словам, в настоящее время экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.