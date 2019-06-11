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РИА Новости
Новое оружие России

Ракетный корабль "Великий Устюг" пополнит группировку в Средиземном море

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг"
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Великий Устюг" пополнит группировку кораблей ВМФ в Средиземном море, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан II ранга Алексей Рулёв.
"Планируется, что уже сегодня к исходу дня МРК войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", - сказал Рулёв.
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По его словам, в настоящее время экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Как уточнил Рулёв, это второй поход данного корабля в Средиземное море, первый состоялся с июня по октябрь 2018 года.
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Новое оружие РоссииСредиземное мореМинистерство обороны РФБезопасность
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