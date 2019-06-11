Ракетный корабль "Великий Устюг" пополнит группировку в Средиземном море

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Великий Устюг" пополнит группировку кораблей ВМФ в Средиземном море, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан II ранга Алексей Рулёв.
"Планируется, что уже сегодня к исходу дня МРК войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", - сказал Рулёв.
По его словам, в настоящее время экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Как уточнил Рулёв, это второй поход данного корабля в Средиземное море, первый состоялся с июня по октябрь 2018 года.