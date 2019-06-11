Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:24Z
https://ria.ru/20190611/1555491346.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150707/30/1507073052_0:76:1500:920_1036x0_80_0_0_4219b8dde883a4521fe1399ad016f39c.jpg
РИА Новости

Москвичи смогут послушать пение "лягушек-хохотушек" в парке Кузьминки

Вчера, 16:24
43
© РИА Новости . Нина ЗотинаЛягушка
Лягушка
© РИА Новости . Нина Зотина
Лягушка. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москвичи смогут посетить новую экскурсию "Опера. Жизнь лягушки в прудах Кузьминского парка", которая проводится в сезон пения лягушек, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования.
"Чтобы все желающие могли больше узнать об этих хохотушках, специалисты природной территории разработали в этом году новую экскурсию "Опера. Жизнь лягушки в прудах Кузьминского парка", которая проводится в сезон пения лягушек. Самые громкие и многоголосые "кванцерты" проходят по утрам и теплыми безветренными вечерами на природных территориях Москвы", - говорится в сообщении.
Парк Зарядье
Вчера, 13:43
В Москве 50 музеев будут работать бесплатно
Врачи считают, что естественные звуки природы, такие как птичье пение, шум прибоя, стрекотание кузнечиков, шелест листвы и кваканье лягушек, мягко и благотворно влияют на нервную систему: снимают стрессы, улучшают настроение, нормализуют артериальное давление и пульс, лечат головную боль, уменьшают раздражительность и лечат бессонницу.
"Услышать поющих лягушек можно будет до середины лета, но сейчас кваканье самое азартное, так как в их жизни наступил брачный период, во время которого нужно обзавестись подружками и отпугнуть конкурентов. Участниками этих концертов являются самцы лягушки, которые своим громким кваканьем привлекают подруг на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято", - отмечают в пресс-службе.
На природной территории "Кузьминки-Люблино" главные площадки "выступления" лягушек – это Верхний и Нижний Кузьминские и Щучий пруды.
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Парк Зарядье
В Москве 50 музеев будут работать бесплатно
РИА
Новости
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности на среду
Эксперты оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Лента
новостей
В ДНР восстановили электроснабжение семи сел
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
У группы международных адвокатов нет доступа к Ассанжу, заявил юрист
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прорабатывает вопрос о беседе Путина с эмиром Катара
В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
Комиссия обследовала поврежденный взрывом подъезд дома в Нижнем Тагиле
На месте стрельбы у Южного автовокзала Уфы. 9 июня 2019
В Уфе арестовали на два месяца мужчину, стрелявшего из ружья у автовокзала
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков назвал заявления США по ДРСМД в отношении России спекуляциями
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Россия выполнит обязательства по С-400 перед Анкарой, заявил Рябков
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Уничтожение санкционной продукции
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
На Оренбургской таможне пресечен незаконный ввоз в Россию из Республики Казахстан партии среднеазиатских сухопутных черепах
Ввезенных в Россию под видом капусты черепах выпустят в среду обитания
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния