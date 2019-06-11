Москвичи смогут послушать пение "лягушек-хохотушек" в парке Кузьминки

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москвичи смогут посетить новую экскурсию "Опера. Жизнь лягушки в прудах Кузьминского парка", которая проводится в сезон пения лягушек, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования.
"Чтобы все желающие могли больше узнать об этих хохотушках, специалисты природной территории разработали в этом году новую экскурсию "Опера. Жизнь лягушки в прудах Кузьминского парка", которая проводится в сезон пения лягушек. Самые громкие и многоголосые "кванцерты" проходят по утрам и теплыми безветренными вечерами на природных территориях Москвы", - говорится в сообщении.
Вчера, 13:43В Москве 50 музеев будут работать бесплатно
Врачи считают, что естественные звуки природы, такие как птичье пение, шум прибоя, стрекотание кузнечиков, шелест листвы и кваканье лягушек, мягко и благотворно влияют на нервную систему: снимают стрессы, улучшают настроение, нормализуют артериальное давление и пульс, лечат головную боль, уменьшают раздражительность и лечат бессонницу.
"Услышать поющих лягушек можно будет до середины лета, но сейчас кваканье самое азартное, так как в их жизни наступил брачный период, во время которого нужно обзавестись подружками и отпугнуть конкурентов. Участниками этих концертов являются самцы лягушки, которые своим громким кваканьем привлекают подруг на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято", - отмечают в пресс-службе.
На природной территории "Кузьминки-Люблино" главные площадки "выступления" лягушек – это Верхний и Нижний Кузьминские и Щучий пруды.