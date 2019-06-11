Москвичи смогут послушать пение "лягушек-хохотушек" в парке Кузьминки

"Услышать поющих лягушек можно будет до середины лета, но сейчас кваканье самое азартное, так как в их жизни наступил брачный период, во время которого нужно обзавестись подружками и отпугнуть конкурентов. Участниками этих концертов являются самцы лягушки, которые своим громким кваканьем привлекают подруг на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято", - отмечают в пресс-службе.