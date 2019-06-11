Москалькова провела прием пострадавших от торговли пищевым маком

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Москве провела личный прием граждан, пострадавших от проблем, связанных с торговлей пищевым маком, сообщается на сайте омбудсмена.

"Одиннадцатого июня в Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ прошел личный прием граждан. Главной темой стало так называемое "Маковое дело". Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выслушала жалобы людей, пострадавших от данной проблемы, а также журналистов и экспертов", - говорится в сообщении.

Присутствующие на приеме рассказали, что в России есть граждане, осужденные за торговлю пищевым маком.

"Татьяна Москалькова внимательно выслушала их позицию и приняла ряд решений по этому вопросу", - отмечается в сообщении.