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РИА Новости

Москалькова провела прием пострадавших от торговли пищевым маком

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Москве провела личный прием граждан, пострадавших от проблем, связанных с торговлей пищевым маком, сообщается на сайте омбудсмена.
"Одиннадцатого июня в Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ прошел личный прием граждан. Главной темой стало так называемое "Маковое дело". Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выслушала жалобы людей, пострадавших от данной проблемы, а также журналистов и экспертов", - говорится в сообщении.
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Присутствующие на приеме рассказали, что в России есть граждане, осужденные за торговлю пищевым маком.
"Татьяна Москалькова внимательно выслушала их позицию и приняла ряд решений по этому вопросу", - отмечается в сообщении.
Дело о задержании 42 тонн пищевого мака брянской таможней в 2010 году рассматривается в Брянском областном суде с 2014 года. Как ранее сообщало следствие, бизнесмен Сергей Шилов и еще 12 человек обвиняются во ввозе в Россию и продаже наркотика, замаскированного под пищевой мак. Следствие предполагало, что в 2011 году специалист пензенского НИИ сельского хозяйства эксперт Ольга Зеленина по просьбе бизнесмена дала заключение о том, что ввозимый мак не содержит наркотиков. Уголовное преследование научного сотрудника, делавшего экспертизу, вызвало широкий общественный резонанс. В январе Брянский областной суд огласил оправдательный приговор всем фигурантам дела.
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