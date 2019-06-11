В полиции заявили, что проверка не отразилась на работе "Областной газеты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Проверочные мероприятия, которые прошли во вторник в редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге, не отразились на рабочем процессе, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил РИА Новости, что департамент информационной политики (ДИП) проводит в редакции плановую проверку расходования бюджетных средств.
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"Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который подвергнется тщательной проверке ДИПа. По ее окончании в адрес органов внутренних дел поступит официальное заключение, по нему и будет принято соответствующее решение. Отмечу, проведенное мероприятие не отразилось на процессе выпуска газеты и работе творческого коллектива", - отметил полковник Горелых.
"Областная газета" - это ежедневная газета, которая издается в Екатеринбурге с 1990 года. Является официальной газетой властей Свердловской области. В "Областной газете" публикуются нормативно-правовые акты региона.