В полиции заявили, что проверка не отразилась на работе "Областной газеты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Проверочные мероприятия, которые прошли во вторник в редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге, не отразились на рабочем процессе, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который подвергнется тщательной проверке ДИПа. По ее окончании в адрес органов внутренних дел поступит официальное заключение, по нему и будет принято соответствующее решение. Отмечу, проведенное мероприятие не отразилось на процессе выпуска газеты и работе творческого коллектива", - отметил полковник Горелых.