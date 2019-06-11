Видеомост Москва – Минск – Алматы о противодействии фальсификациям истории

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19 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Минск – Алматы на тему: "Народы бывшего Советского Союза: вместе в Великой войне и Великой Победе".