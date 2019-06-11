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РИА Новости

На встречу с Путиным на полях G20 поступило много заявок, заявил Ушаков

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что поступило много заявок на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях G20, график верстается и он будет достаточно сложный.
"Очень много заявок, ряд лидеров уже запросились на встречи (с президентом РФ)", - сказал Ушаков на брифинге.
Он не стал уточнять детали, добавив, что график еще только предстоит сверстать.
"График будет достаточно сложный, потому что он предусматривает помимо всего прочего и визит в Японию. Времени много не будет на двусторонние контакты, и плюс заявок очень много, так что будем выстраивать программу исходя из наших приоритетов, будем учитывать тех лидеров, с которыми просто нам необходимо встретиться", - добавил он.
Итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав центробанков стран G20. 9 июня 2019
9 июня, 14:31
Коммюнике: G20 будет работать над устранением глобальных финансовых рисков
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Юрий УшаковБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияПолитика
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