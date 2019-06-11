На встречу с Путиным на полях G20 поступило много заявок, заявил Ушаков

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что поступило много заявок на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях G20, график верстается и он будет достаточно сложный.

"График будет достаточно сложный, потому что он предусматривает помимо всего прочего и визит в Японию. Времени много не будет на двусторонние контакты, и плюс заявок очень много, так что будем выстраивать программу исходя из наших приоритетов, будем учитывать тех лидеров, с которыми просто нам необходимо встретиться", - добавил он.