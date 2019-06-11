Пресс-конференция по итогам конкурса "Моя страна – моя Россия"

Участники:
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр БУГАЕВ;
- председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр СТУГЛЕВ;
- президент Российской академии образования Юрий ЗИНЧЕНКО;
- председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", руководитель проекта "Моя страна – моя Россия" Лариса ПАСТУХОВА;
- ректор Российского университета транспорта Александр КИМОВ;
- представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- победители, эксперты, партнеры конкурса "Моя страна – моя Россия".
Проект "Моя страна – моя Россия" в этом году вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс, который проводится с 2003 года, ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году в нем приняли участие 34604 человека из всех регионов нашей страны. В числе призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 200 лучших конкурсантов смогут пройти обучение в специализированном образовательном центре АНО "Россия – страна возможностей". Победители были объявлены на Петербургском международном экономическом форуме.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр БУГАЕВ;
- председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр СТУГЛЕВ;
- президент Российской академии образования Юрий ЗИНЧЕНКО;
- председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", руководитель проекта "Моя страна – моя Россия" Лариса ПАСТУХОВА;
- ректор Российского университета транспорта Александр КИМОВ;
- представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- победители, эксперты, партнеры конкурса "Моя страна – моя Россия".
Проект "Моя страна – моя Россия" в этом году вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс, который проводится с 2003 года, ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году в нем приняли участие 34604 человека из всех регионов нашей страны. В числе призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 200 лучших конкурсантов смогут пройти обучение в специализированном образовательном центре АНО "Россия – страна возможностей". Победители были объявлены на Петербургском международном экономическом форуме.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/