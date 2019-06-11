Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:07Z
https://ria.ru/20190611/1555490394.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция по итогам конкурса "Моя страна – моя Россия"

Вчера, 16:04
7
18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия".
Участники:
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр БУГАЕВ;
- председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр СТУГЛЕВ;
- президент Российской академии образования Юрий ЗИНЧЕНКО;
- председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", руководитель проекта "Моя страна – моя Россия" Лариса ПАСТУХОВА;
- ректор Российского университета транспорта Александр КИМОВ;
- представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- победители, эксперты, партнеры конкурса "Моя страна – моя Россия".

Проект "Моя страна – моя Россия" в этом году вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс, который проводится с 2003 года, ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году в нем приняли участие 34604 человека из всех регионов нашей страны. В числе призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 200 лучших конкурсантов смогут пройти обучение в специализированном образовательном центре АНО "Россия – страна возможностей". Победители были объявлены на Петербургском международном экономическом форуме.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы
Силуанов уверен в объективном исходе дела Калви
РИА
Новости
Журналист Иван Голунов в суде
Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку Голунова
В Подмосковье охранник оказал пациенту первую помощь в холле больницы
Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли на карантин из-за кишечной инфекции
Лента
новостей
Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Посол России в Дохе сообщил о подготовке визита эмира Катара
Участники группы На-На Вячеслав Жеребкин, Сергей Григорьев, Олег Коршунов, Владимир Политов и продюсер Бари Алибасов
Участники группы "На-На" надеются на скорейшее выздоровление Алибасова
В Королеве ликвидировали крупный пожар на пилораме
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров
Альпинисты начали восхождение к месту гибели спортсменов на горе Нандадеви
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский уволил 15 губернаторов
Ситуация в Сирии
Сирийская армия отразила атаку боевиков ИГ* в пустыне у Пальмиры
Лукашенко пригрозил разогнать белорусских синоптиков
Редактирование генома
Российский биолог заявил о планах по созданию "ГМО-детей"
Загадочная пирамида на карликовой планете Церера оказалась экзотическим грязевым вулканом
Астрономы раскрыли тайну "постройки" загадочной пирамиды на Церере
Сотрудники полиции и пожарные службы работают возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
Падение вертолета на небоскреб в Нью-Йорке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния