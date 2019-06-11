Мексика начала развертывание гвардии на южной границе

МЕХИКО, 11 июн – РИА Новости. Мексика начинает развертывание подразделений Национальной гвардии на своей южной границе в рамках договоренностей с США в рамках противодействия нелегальной миграции из стран Центральной Америки, сообщил во вторник глава МИД страны Марсело Эбрард.

"Развертывание Национальной гвардии на южной границе будет ускорено, уже сегодня будет осуществлено патрулирование, и начнет работу специальная комиссия", - заявил Эбрард в ходе утренней пресс-конференции президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

В состав комиссии по миграции вошли представители МИД, министерства обороны, ведомств, отвечающих за социальное развитие. Как подчеркнул Эбрард, все эти действия осуществляются за счет Мексики, и денег у США на них Мехико нет просит. При этом планируется, что США будут инвестировать в развитие стран Центральной Америки для предотвращения роста потока мигрантов.

Также Эбрард опроверг данные, что эти действия предпринимаются по указанию Вашингтона. "Говорят, что США нам диктуют повестку, но это нет так, этот план мы сами предложили для обсуждения", - сказал министр.

План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом, те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину, уточнил Эбрард.