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РИА Новости
Тверская область

Руденя: повышение рождаемости – первостепенная задача для Верхневолжья

Вчера, 16:03
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: повышение рождаемости – первостепенная задача для Верхневолжья
Руденя: повышение рождаемости – первостепенная задача для Верхневолжья
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 июн – РИА Новости. Формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей для Тверской области, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Как отмечает пресс-служба областного правительства, реализация в Верхневолжье национального проекта "Демография" стала первым вопросом повестки заседания регионального кабинета министров во вторник.

"Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах", – сказал Руденя.

По его словам, необходимо продолжить реализацию мер по финансовой и экономической поддержке семей, работу по сохранению духовно-нравственных ценностей, воспитанию молодежи.
Пресс-служба уточняет, что область участвует в реализации национального проекта "Демография" через пять региональных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт – норма жизни".
Среди ключевых показателей национального проекта "Демография" – увеличение рождаемости.
В ряде муниципальных образований Верхневолжья в 2016-2018 годах показатель рождаемости - выше среднего по области (от 13,9 до 10 на 1000 населения). Это Тверь, Калининский, Лесной, Молоковский, Лихославльский, Максатихинский, Торопецкий, Кесовогорский районы, Удомельский городской округ. Показатель смертности ниже, чем в среднем по региону в этот период зафиксирован в Твери, Торжке, Ржеве, Удомельском городском округе, Старицком, Торжокском, Лихославльском и Зубцовском районах.
Для повышения рождаемости в Тверской области реализуется комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых семей.
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При рождении или усыновлении первого ребёнка для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека, предусмотрены ежемесячные выплаты, в 2019 году эти цели заложено 511 миллионов рублей. При появлении третьего и последующих детей родители также могут рассчитывать на ежемесячную материальную поддержку, общий объем средств в текущем году – 917 миллионов рублей. Продолжены выплаты регионального материнского капитала, в этом году его получат не менее 1700 человек.
Молодым семьям региона при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты на частичное погашение ипотеки. Также молодые пары могут рассчитывать на помощь в приобретении жилья. В 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 семьям из 30 муниципальных образований области.
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