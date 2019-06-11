Руденя: повышение рождаемости – первостепенная задача для Верхневолжья

ТВЕРЬ, 11 июн – РИА Новости. Формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей для Тверской области, заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, реализация в Верхневолжье национального проекта "Демография" стала первым вопросом повестки заседания регионального кабинета министров во вторник.

"Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах", – сказал Руденя.

По его словам, необходимо продолжить реализацию мер по финансовой и экономической поддержке семей, работу по сохранению духовно-нравственных ценностей, воспитанию молодежи.

Пресс-служба уточняет, что область участвует в реализации национального проекта "Демография" через пять региональных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт – норма жизни".

Среди ключевых показателей национального проекта "Демография" – увеличение рождаемости.

В ряде муниципальных образований Верхневолжья в 2016-2018 годах показатель рождаемости - выше среднего по области (от 13,9 до 10 на 1000 населения). Это Тверь, Калининский, Лесной, Молоковский, Лихославльский, Максатихинский, Торопецкий, Кесовогорский районы, Удомельский городской округ. Показатель смертности ниже, чем в среднем по региону в этот период зафиксирован в Твери, Торжке, Ржеве, Удомельском городском округе, Старицком, Торжокском, Лихославльском и Зубцовском районах.

Для повышения рождаемости в Тверской области реализуется комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых семей.

При рождении или усыновлении первого ребёнка для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека, предусмотрены ежемесячные выплаты, в 2019 году эти цели заложено 511 миллионов рублей. При появлении третьего и последующих детей родители также могут рассчитывать на ежемесячную материальную поддержку, общий объем средств в текущем году – 917 миллионов рублей. Продолжены выплаты регионального материнского капитала, в этом году его получат не менее 1700 человек.