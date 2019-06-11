В МО голосованием решат, в каких детских садах делать капремонт

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Голосование по включению подмосковных детских садов в программу капитального ремонта на следующий год стартовало на портале "Добродел". Об этом сообщил телеканал . Голосование по включению подмосковных детских садов в программу капитального ремонта на следующий год стартовало на портале "Добродел". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Ольгу Забралову.

Более 150 дошкольных учреждений из муниципальных образований Подмосковья включены в список для голосования на "Доброделе". Жители могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены при утверждении программы, до 10 июля, сообщила министр.

"Мы постараемся учесть мнение каждого жителя и обратить внимание в первую очередь на те учреждения, которые набрали максимальное количество голосов. Будем улучшать условия в них, отремонтируем и благоустроим. Также для жителей есть возможность оставить комментарии, они также будут учтены", – добавила Забралова.