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РИА Новости

В Москве пройдет Международный Форум "Практика торгового сотрудничества"

Вчера, 15:57
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© Министерство коммерции Китайской Народной Республики (MOFCOM)В Москве пройдет Международный Форум "Практика торгового сотрудничества"
В Москве пройдет Международный Форум Практика торгового сотрудничества
© Министерство коммерции Китайской Народной Республики (MOFCOM)
МОСКВА, 11 июн – Министерство коммерции КНР. В Москве, в ЦВК "Экспоцентр" 18-20 июня пройдет Международный форум "Практика торгового сотрудничества". В форуме примут участие представители федеральных министерств, региональной власти, правительственных организаций, оптово-розничных сетей, импортно-экспортных, логистических, консультационных и производственных компаний, агрохолдингов, профильных ассоциаций и администраций регионов стран СНГ и Китая.
Помимо этого, в рамках Клуба деловых контактов участники и посетители площадки обсудят возможные пути будущего сотрудничества и заключат контракты.
На форуме будут обсуждаться темы:
- Несырьевой экспорт из России: точки роста и особенности ВЭД;
-Специальные государственные программы и механизмы поддержки экспорта;
-Продвижение российских брендов на зарубежных рынках;
-Импорт из Китая: Точки роста;
- Электронная коммерция и другие темы.
Форум пройдет в рамках крупнейшей выставки International Commodity Fair 2019, на которой 550 производителей из Китая и других стран Азии, Европы и СНГ представят свою продукцию в следующих продуктовых категориях: предметы домашнего интерьера, бытовая техника и электроника, товары для кухни, товары для сада и активного отдыха, продукты питания и сельхозпродукция, товары для детей, товары для красоты и здоровья, сувениры, подарки, изделия народного промысла. 12 тысяч посетителей из 30 стран и 77 регионов России приедут на выставку, чтобы найти надёжных поставщиков.
В завершении программы форума на площадке "Экспоцентра" 20 июня пройдет Фестиваль китайской культуры.
Организаторы: Министерство коммерции КНР (MOFCOM), "Мессе Франкфурт РУС"
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