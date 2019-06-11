Трамп вновь раскритиковал ФРС за слишком высокую ставку

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике.

Трамп ретвитнул статью журналиста Леонида Бершидского в Bloomberg о чрезмерном наплыве туристов в старинные европейские города.

"Это потому, что евро и другие валюты девальвированы в отношении доллара, что ставит США в очень невыгодное положение. Ставка ФРС чересчур высока, вдобавок к смешному количественному ужесточению! Они вообще не разбираются!" - написал Трамп.

Процентная ставка ФРС составляет сейчас от 2,25% до 2,5% - это наиболее высокий уровень с 2008 года. Трамп известен критикой политики ФРС по повышению ставки. На фоне этой критики Трамп не продлил полномочия прежней главы ФРС Джанет Йеллен, хотя ее преемник Джером Пауэлл продолжил эту политику и тоже вызвал нападки Трампа. ФРС гарантирована независимость от исполнительной власти.