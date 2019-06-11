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РИА Новости

Трамп вновь раскритиковал ФРС за слишком высокую ставку

Вчера, 15:56
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© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике.
Трамп ретвитнул статью журналиста Леонида Бершидского в Bloomberg о чрезмерном наплыве туристов в старинные европейские города.
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
20 марта, 03:39
Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ФРС США
"Это потому, что евро и другие валюты девальвированы в отношении доллара, что ставит США в очень невыгодное положение. Ставка ФРС чересчур высока, вдобавок к смешному количественному ужесточению! Они вообще не разбираются!" - написал Трамп.
Процентная ставка ФРС составляет сейчас от 2,25% до 2,5% - это наиболее высокий уровень с 2008 года. Трамп известен критикой политики ФРС по повышению ставки. На фоне этой критики Трамп не продлил полномочия прежней главы ФРС Джанет Йеллен, хотя ее преемник Джером Пауэлл продолжил эту политику и тоже вызвал нападки Трампа. ФРС гарантирована независимость от исполнительной власти.
Количественное ужесточение - политика ФРС, направленная на уменьшение ликвидности в экономике, с тем чтобы постепенно поднимать ставку, но избежать резкого роста инфляции. Считается, что, де-факто изымая средства, обращающиеся на рынке, центробанк сокращает доступ к деньгам и спрос на товары и услуги. Эта политика пришла на смену количественному смягчению, когда баланс ФРС стремительно рос на протяжении ряда лет после финансового кризиса 2008-2009 годов.
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Дональд ТрампФедеральная резервная система СШАЭкономика
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