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РИА Новости

Group-IB выявила новые аномалии при голосовании на шоу "Голос.Дети"

Вчера, 15:45
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© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
Финал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международная компания Group-IB на завершающем этапе проверки итогов голосования в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети" выявила ряд новых аномалий, говорится в сообщении компании.
По данным проверки, среднее количество всех голосов, отданных с одного телефона за участницу Микеллу Абрамову, приближается к 8, при среднем значении по остальным участникам около 1,5. Эксперты отмечают, что с 2015 года за все сезоны шоу "Голос" в России, включая взрослые и детский проекты, в среднем, данный показатель составлял 1,33. При этом число проголосовавших за Абрамову уникальных номеров по сравнению с ее ближайшим соперником, занявшим второе место, было в два раза меньше в финале и почти в шесть раз меньше в суперфинале.
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Кроме того, специалисты изучили голосование абонентов, отдавших по 20 и более голосов за своих фаворитов. У победителя проекта таких абонентов было 2,078 тысячи, тогда как у других конкурсантов примерно в 35 раз меньше. Также эксперты заметили резкий старт голосования за Микеллу Абрамову с самого начала выступления. В финале за нее поступало до 300 голосов в секунду, у соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду. В суперфинале за Абрамову отдавали 250 голосов в секунду, у соперников – 170 (Ержан Максим) и менее 100 (Валерий Кузаков).
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной Group-IB, которая выявила накрутку голосов. В итоге конфликтная ситуация разрешилась благополучно - все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в 1 миллион рублей.
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