Group-IB выявила новые аномалии при голосовании на шоу "Голос.Дети"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международная компания Group-IB на завершающем этапе проверки итогов голосования в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети" выявила ряд новых аномалий, говорится в сообщении компании.

По данным проверки, среднее количество всех голосов, отданных с одного телефона за участницу Микеллу Абрамову, приближается к 8, при среднем значении по остальным участникам около 1,5. Эксперты отмечают, что с 2015 года за все сезоны шоу "Голос" в России, включая взрослые и детский проекты, в среднем, данный показатель составлял 1,33. При этом число проголосовавших за Абрамову уникальных номеров по сравнению с ее ближайшим соперником, занявшим второе место, было в два раза меньше в финале и почти в шесть раз меньше в суперфинале.

Кроме того, специалисты изучили голосование абонентов, отдавших по 20 и более голосов за своих фаворитов. У победителя проекта таких абонентов было 2,078 тысячи, тогда как у других конкурсантов примерно в 35 раз меньше. Также эксперты заметили резкий старт голосования за Микеллу Абрамову с самого начала выступления. В финале за нее поступало до 300 голосов в секунду, у соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду. В суперфинале за Абрамову отдавали 250 голосов в секунду, у соперников – 170 (Ержан Максим) и менее 100 (Валерий Кузаков).