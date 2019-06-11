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РИА Новости

СК передал в суд дело уфимского полицейского, обвиняемого в пытках девушки

Вчера, 15:45
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УФА, 11 июн - РИА Новости. Следователи в Башкирии передали в суд дело против полицейского, обвиняемого в пытках несовершеннолетней в отделе полиции, при этом МВД по республике не считает своего сотрудника виновным.
По данным следствия, в июле 2018 года правоохранитель доставил в отдел полиции 17-летнюю девушку для проверки на причастность к грабежу и, "выбивая признательные показания, надел на нее наручники, связал ее автомобильным тросом, бил и морально давил на девушку, потом на 12 часов запер ее в одном из помещений отдела полиции".
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"Завершено расследование уголовного дела и передано в суд в отношении 29-летнего старшего оперуполномоченного уфимского отдела полиции №7, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Как подчеркивает следствие, девушка не находилась в процессуальном статусе подозреваемой по уголовному делу и была задержана незаконно.
"В апреле 2019 года подозреваемый в день вызова к следователю спешно покинул свое рабочее место и скрылся от органов следствия, был объявлен в федеральный розыск, однако спустя неделю самостоятельно явился в следственный отдел. Тем не менее вину в совершенном преступлении не признал", - добавили в следственном управлении.
Полиция в свою очередь считает, что сотрудник не виновен. "По данному факту была проведена служебная проверка, которая вины сотрудника не установила. При этом не исключается, что жалоба может быть попытками избежать уголовного преследования и ответственности за совершенное преступление и дискредитировать репутацию сотрудника полиции", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе МВД по Башкирии.
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