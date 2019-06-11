СК передал в суд дело уфимского полицейского, обвиняемого в пытках девушки

УФА, 11 июн - РИА Новости. Следователи в Башкирии передали в суд дело против полицейского, обвиняемого в пытках несовершеннолетней в отделе полиции, при этом МВД по республике не считает своего сотрудника виновным.

По данным следствия, в июле 2018 года правоохранитель доставил в отдел полиции 17-летнюю девушку для проверки на причастность к грабежу и, "выбивая признательные показания, надел на нее наручники, связал ее автомобильным тросом, бил и морально давил на девушку, потом на 12 часов запер ее в одном из помещений отдела полиции".

"Завершено расследование уголовного дела и передано в суд в отношении 29-летнего старшего оперуполномоченного уфимского отдела полиции №7, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.

Как подчеркивает следствие, девушка не находилась в процессуальном статусе подозреваемой по уголовному делу и была задержана незаконно.

"В апреле 2019 года подозреваемый в день вызова к следователю спешно покинул свое рабочее место и скрылся от органов следствия, был объявлен в федеральный розыск, однако спустя неделю самостоятельно явился в следственный отдел. Тем не менее вину в совершенном преступлении не признал", - добавили в следственном управлении.