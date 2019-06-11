Парламент Молдавии в I чтении одобрил изменения в избирательной системе

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Молдавские парламентарии на заседании во вторник большинством голосов утвердили в первом чтении законопроект о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

По инициативе депутатов блока ACUM парламент Молдавии рассмотрел вопрос возвращения к пропорциональной смешанной системе.

"Законопроект по изменению некоторых законодательных актов в первом чтении поддержан большинством голосов, практически единогласно", - заявила Гречаный на заседании.

Депутаты также решили, что необходимо внести поправки в правила проведения выборов, в частности, запретить агитацию в день выборов, избавить кандидатов в депутаты от необходимости получать сертификат о неподкупности. Парламентарии сошлись во мнении, что прежде, чем принимать законопроект во втором чтении, его нужно доработать. У депутатов будет десять дней для того, чтобы предоставить юридической комиссии предложения о дополнении и правках законопроекта.

"Законопроект предусматривает отмену смешанной избирательной системы и возвращение к пропорциональной системе голосования по партийным спискам. Необходимость отмены смешанной избирательной системы вызвана тем, что она была утверждена вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, а также международный партнеров Молдавии — ЕС и США", - объяснил депутат блока ACUM Сергей Литвиненко.