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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Парламент Молдавии в I чтении одобрил изменения в избирательной системе

Вчера, 15:24
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Молдавские парламентарии на заседании во вторник большинством голосов утвердили в первом чтении законопроект о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
По инициативе депутатов блока ACUM парламент Молдавии рассмотрел вопрос возвращения к пропорциональной смешанной системе.
"Законопроект по изменению некоторых законодательных актов в первом чтении поддержан большинством голосов, практически единогласно", - заявила Гречаный на заседании.
Депутаты также решили, что необходимо внести поправки в правила проведения выборов, в частности, запретить агитацию в день выборов, избавить кандидатов в депутаты от необходимости получать сертификат о неподкупности. Парламентарии сошлись во мнении, что прежде, чем принимать законопроект во втором чтении, его нужно доработать. У депутатов будет десять дней для того, чтобы предоставить юридической комиссии предложения о дополнении и правках законопроекта.
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10 июня, 13:00
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"Законопроект предусматривает отмену смешанной избирательной системы и возвращение к пропорциональной системе голосования по партийным спискам. Необходимость отмены смешанной избирательной системы вызвана тем, что она была утверждена вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, а также международный партнеров Молдавии — ЕС и США", - объяснил депутат блока ACUM Сергей Литвиненко.
Закон о переходе Молдавии к смешанной избирательной системе был одобрен в июле 2017 года. В Демпартии Молдавии, самой многочисленной в парламенте, заявляли о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатным округам. Однако Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Парламент в итоге взял за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция. Парламентские выборы 24 февраля прошли по смешанной избирательной системе.
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