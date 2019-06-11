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РИА Новости

У группы международных адвокатов нет доступа к Ассанжу, заявил юрист

Вчера, 15:22
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Группа международных адвокатов не может получить доступа к находящемуся в заключении основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, к нему допущены только британские адвокаты и юристы по экстрадиции, заявил бельгийский юрист, специалист по уголовному праву и основным свободам Кристоф Маршан.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
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"Есть группа международных юристов, но нам сложно получить к нему доступ. Международная команда юристов не имеет доступа к нему в настоящее время. Пока доступ предоставляется только британским адвокатам и адвокатам по экстрадиции", - сказал Маршан на пресс-конференции в Лондоне во вторник.
Отвечая на вопрос о том, насколько верно утверждение о том, что Ассанж уже подвергся пыткам и есть ли у юристов доказательства тому, где и когда его пытали, Маршан повторил уже озвученное сторонниками заявление.
"Он (Ассанж) говорит о психологических пытках, он семь лет находился в посольстве… Вот почему я говорю, что он уже стал объектом пыток", - сказал юрист, не приводя других фактов.
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Ранее судья, рассматривая дело Ассанжа о нарушении им условий выхода под залог, отвечая на приведенные защитой такие же аргументы, напомнила, что основатель Wikileaks сам пришел в посольство, находился там добровольно и отказывался сдаваться суду, следовательно, проживание в миссии Эквадора нельзя считать пыткой.
Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам. Вашингтон должен предоставить документы до 12 июня, однако из-за переноса заседания суд может начать рассматривать их только 14 июня.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Арест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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