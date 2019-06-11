В Судане восстановили работу интернета спустя день после отключения

ХАРТУМ, 11 июн - РИА Новости. Работа интернета возобновилась в Судане спустя день после того, как была прервана, сообщил РИА Новости источник в суданской государственной телекоммуникационной компании Sudatel.

"Интернет-услуга ADSL через подземные кабели возобновилась спустя день после того, как перестала функционировать в понедельник, при посредничестве органов безопасности", - заявил источник.

Обстановка в суданской столице и в целом по стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади Хартума перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала в воскресенье, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.