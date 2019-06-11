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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане восстановили работу интернета спустя день после отключения

Вчера, 15:10
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ХАРТУМ, 11 июн - РИА Новости. Работа интернета возобновилась в Судане спустя день после того, как была прервана, сообщил РИА Новости источник в суданской государственной телекоммуникационной компании Sudatel.
"Интернет-услуга ADSL через подземные кабели возобновилась спустя день после того, как перестала функционировать в понедельник, при посредничестве органов безопасности", - заявил источник.
Обстановка в суданской столице и в целом по стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади Хартума перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала в воскресенье, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.
Военные свою вину не признают, но объявили о проведении расследования и уже задержали нескольких военнослужащих, участвовавших в событиях 3 июня. В то же время переходный военсовет также обвиняет оппозицию в лице другого крупного оппозиционного движения - "Силы за свободу и перемены" - в ухудшении ситуации в области безопасности. По мнению армии, действия по блокированию дорог, установке незаконных КПП, к которым прибегают вдохновляемые оппозицией демонстранты, противоречат международному праву и являются не политической деятельностью, а преступлением и посягательством на свободу граждан, лишением их права на свободную жизнь.
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10 июня, 17:28
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