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РИА Новости

Названа стоимость участия России в модернизации коллайдера

Вчера, 14:54
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CC BY-SA 2.0 / µµ / CMS beam pipe installationБольшой адронный коллайдер
Большой адронный коллайдер
CC BY-SA 2.0 / µµ / CMS beam pipe installation
Большой адронный коллайдер. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Выполнение российских обязательств по участию в новых работах по модернизации оборудования Большого адронного коллайдера (БАК) - главной экспериментальной установки Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) - дополнительно потребует сумму ориентировочно в размере почти 1,1 миллиарда рублей, следует из справочных материалов о сотрудничестве России и ЦЕРН, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Российские власти намерены участвовать во второй фазе модернизации БАК, исходят из необходимости национального вклада в глобальные научные проекты такого рода, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник в Женеве на встрече с российскими учеными, работающими в ЦЕРН. "Безусловно, будет и поддержка второй фазы модернизации Большого адронного коллайдера и того, что связано с повышением светимости. Все деньги для участия во второй фазе мы напрямую сейчас запланировали в бюджете", - сказал Медведев. В настоящее время заканчивается первая фаза модернизации БАК, в которой участвуют все представленные в ЦЕРН страны.
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"В настоящий момент ЦЕРН готовит к подписанию дополнения к меморандумам о взаимопонимании для сотрудничеств по созданию детекторов ATLAS, CMS, ALICE, LHCb на БАК, которые регламентируют российские обязательства по участию в фазе II модернизации детекторов. Подписание этих дополнений российской стороной станет основанием для финансирования указанных работ. Ориентировочный объем участия Российской Федерации во второй фазе модернизации (детекторов) БАК составляет: на 2019 год –213 миллионов рублей, на 2020 год – 349 миллионов рублей и на 2021 - 380 миллионов рублей", - говорится в материалах.
Кроме того, сейчас в ЦЕРН обсуждается программа модернизации ускорителя БАК (БАК высокой светимости). Светимость коллайдера является его второй важнейшей характеристикой. Чем выше светимость пучка ускоряемых в коллайдере частиц, тем выше вероятность их столкновений.
"ЦЕРН заинтересован, чтобы ведущие российские организации, внесшие весомый вклад в создание ускорителя и детекторов, приняли участие в реализации данной программы. Участие российских организаций в этих работах потребует выделения дополнительных бюджетных средств, которые ориентировочно составят: на 2021 год – 150 миллионов рублей, на 2022 – 180 миллионов рублей, на 2023 – 200 миллионов рублей и на 2024 год – 220 миллионов рублей".
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Таким образом, на период 2019-2021 годов на выполнение обязательств по участию российских организаций во II фазе модернизации детекторов БАК и работах по повышению светимости коллайдера дополнительно ориентировочно потребуется 1,09 миллиарда рублей.
Кроме того, как отмечается в материалах, после подписания Россией дополнений к меморандумам об участии в работах в фазе II модернизации возникнут обязательства по уплате основного вклада участников (доля России в этих расходах составляет 7%), размер которого будет составлять порядка 19 миллионов швейцарских франков по каждому из детекторов на весь период их модернизации. Помимо основного вклада, предполагается внесение взносов в так называемый общий фонд, размер которых для РФ будет составлять (по состоянию процента участия России в этих экспериментах на 1 января 2018 года) 212 тысяч швейцарских франков ежегодно в течение 9 лет, с 2018 по 2026 годы.

Россия и проекты ЦЕРН

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий. Так, в 2000 году были обнаружены первые признаки образования кварк-глюонной плазмы - состояния материи, характерного для первых мгновений жизни Вселенной. В 2012 году на Большом адронном коллайдере удалось сделать одно из важных открытий в современной физике - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за наличие массы у материи. В 2014-2015 годах в ЦЕРН были открыты такие новые элементарные частицы, как тетракварк и пентакварк.
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Россия сейчас участвует в полутора десятке экспериментов, проводимых в ЦЕРН. С российской стороны в них участвуют Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", институты Российской академии наук, ведущие вузы (МГУ в лице Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына, НИЯУ "МИФИ", Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет).
Среди проектов, в которых участвует РФ, - проект ATLAS, в котором проверяются предсказания Стандартной модели, заключающей в себе текущее понимание физиками того, что является строительными "кирпичиками" материи и как они взаимодействуют; проект CMS, имеющий обширную программу - от измерений многочисленных процессов Стандартной модели и свойств бозона Хиггса до исследований столкновений тяжелых ионов, поиска новых частиц, явлений и даже дополнительных измерений во Вселенной; проект ALICE по изучению физики сильно взаимодействующего вещества при самых высоких плотностях энергии, достигнутых в лабораторных условиях; проект LHCb, в котором ученые выясняют, как после Большого взрыва материя "выжила" и "построила" современную Вселенную.
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Большой адронный коллайдерДмитрий МедведевРоссияРИА Наука
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