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РИА Новости

Рябков предостерег США от выхода из ДВЗЯИ

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва предостерегает США от новой серьезной ошибки, которой может стать выход из договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам на полях Примаковских чтений.
"Это был бы сильнейшим ударом по системе международной безопасности. Мы предостерегаем коллег в Вашингтоне от очередной крупнейшей ошибки, которую они могут совершить", - заявил Рябков, отметив, что своими обвинениями в адрес России США ведут подготовку к постепенному выходу из договора.
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Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил ранее, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США в отличие от России не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
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