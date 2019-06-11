Рябков предостерег США от выхода из ДВЗЯИ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва предостерегает США от новой серьезной ошибки, которой может стать выход из договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам на полях Примаковских чтений.

"Это был бы сильнейшим ударом по системе международной безопасности. Мы предостерегаем коллег в Вашингтоне от очередной крупнейшей ошибки, которую они могут совершить", - заявил Рябков, отметив, что своими обвинениями в адрес России США ведут подготовку к постепенному выходу из договора.