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РИА Новости

Москва призвала США продлить СНВ и укрепить ДНЯО, заявил Рябков

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва призывает США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях и укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), при угрозе СНВ нужно наращивать усилия по сохранению системы международной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Необходимо удвоить усилия для того, чтобы все-таки сохранить скелет, костяк, базис того, что на протяжении десятилетий служило хорошую службу делу укрепления международной безопасности и нашей национальной безопасности", - заявил Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".
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"Как минимум нужно озаботиться задачей продления договора по СНВ еще на пять лет для того, чтобы появилось время для углубленных обсуждений новой конфигурации в этой сфере", - добавил дипломат.
По его словам, также необходимо всемерно укреплять режим договора о нераспространении ядерного оружия. "Несмотря на критику, которая слышится в адрес ядерных держав со стороны группы радикально настроенных стран, а также некоторых неучастников ДНЯО, лучшего договора, чем этот, многостороннего характера с точки зрения обеспечения международной безопасности и сбалансированного прогресса по всем корзинам разоружения, нераспространения ОМУ и мирного использования ядерного оружия, мы не имеем", - отметил Рябков.
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Договор СНВ-3Договор о нераспространении ядерного оружияСергей РябковРоссияСШАВ мире
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