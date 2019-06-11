Москва призвала США продлить СНВ и укрепить ДНЯО, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва призывает США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях и укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), при угрозе СНВ нужно наращивать усилия по сохранению системы международной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Необходимо удвоить усилия для того, чтобы все-таки сохранить скелет, костяк, базис того, что на протяжении десятилетий служило хорошую службу делу укрепления международной безопасности и нашей национальной безопасности", - заявил Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".

"Как минимум нужно озаботиться задачей продления договора по СНВ еще на пять лет для того, чтобы появилось время для углубленных обсуждений новой конфигурации в этой сфере", - добавил дипломат.